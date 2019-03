El ministro Montoro propone hacer públicas las listas de defraudadores y de los morosos de más de 100.000 euros. Pedro Saura, diputado socialista en el Congreso por Murcia, lanza una nueva propuesta al ministro: "¿Por qué no empezamos por conocer los nombres de los de la Amnistía Fiscal que son unos defraudadores confesos?"

A esta propuesta del ministro se une la de regular los nombramientos de la Agencia Tributaria tras los sucesivos escándalos. El PSOE ha pedido una comisión de investigación por aclarar este caos que vive la AEAT pero el PP va a negarse. "Vamos a poner encima de la mesa los argumentos que son los escándalos que están contando los medios de comunicación. Queremos que se aclare esta sensación de que existen grandes contribuyentes y grandes empresas que son de primera especial y que la conciencia fiscal está muy deteriorada" comenta Saura. Y añade que "existe un ahorro de las empresas multinacionales de 450 millones de euros con las que se podría hacer muchísimas cosas como becas salario". Además, "a los ciudadanos les afectan los recortes, pagan más impuestos y sin embargo existen regalos cuantiosos para grandes empresas y grandes patrimonios".

Sobre su relación con Montoro, Pedro Saura, diputado socialista en el Congreso por Murcia, afirma "sólo he hablado a través de las preguntas parlamentarias y las interpelaciones pero no a nivel personal así que no se lo que piensa pero sí que lo que le he dicho en público es lo que pienso en privado. En un país moderno, en un país de la UE no podemos tener a Montoro como ministro y Rajoy tendría que cesarlo".

Niega que los socialistas hicieran purga política. "La purga política la ha hecho el PP y Montoro cuando llegaron al Gobierno. Se está haciendo una purga profesional ya que están dimitiendo responsables dela Agencia nombrados por el PP pero Montoro pone una cortina de humo para hablar de conflicto político. Ellos quieren inspectores que digan y hagan lo que quiere la dirección política de la Agencia Tributaria ya que hay inspectores del PP y PSOE que hacen perfectamente su trabajo".