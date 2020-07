El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las acusaciones que indican que el Ejecutivo ha engañado con las cifras reales de fallecidos por la pandemia de coronavirus y apunta que han sido "absolutamente transparentes" con los datos ofrecidos.

En su primera entrevista en televisión tras la crisis del Covid-19, ha asegurado que, "como dicen los científicos y los epidemiólogos" solo se sabrá la cifra concreta de fallecidos cuando se realice un estudio: "Solamente seremos capaces de saber el numero exacto de fallecidos en una pandemia cuando pase la pandemia y tengamos unos meses suficientes como para hacer un estudio riguroso, sosegado y sereno del efecto que ha tenido la pandemia".

Sánchez ha confirmado que España realizará ese análisis y ha aprovechado para aclarar que el Gobierno ha puesto todos los datos a conocimiento de la población: "No hemos escondido ningún dato".

"De lo que puede tener la ciudadanía garantia es que el Gobierno de España siempre ha sido transparente y honesto en cuanto a la provisión y puesta en conocimiento de los datos tan graves y dolorosos del numero de fallecidos en nuestro pais", ha remarcado.

Además, el presidente ha explicado que en España se han contabilizado los muertos como recomienda "la OMS": "Con un PRC positivo". En esta línea ha añadido que "el Instituto Carlos III y el INE han hecho estimaciones sobre cuál ha podido ser el impacto de la pandemia en términos de perdidas de vidas".

En la entrevista también ha querido recordar "a los familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos con un funeral": "Desgraciadamente hemos tenido muchos compatriotas que han fallecido".

Pedro Sánchez: "Es evidente que tenemos que fortalecer las residencias"

Preguntado sobre sobre si achaca la responsabilidad los fallecidos en residencias a las comunidades autónomas, Pedro Sánchez ha señalado que "la ciudadanía no quiere eso": "Quiere unidad. En una pandemia como esta con consecuencias de tal envergadura, la unidad no es ni un regalo ni una cesión que hacemos, es una obligacion de Gobierno y oposición, pero es evidente que hay que fortalecer las residencias".

"Necesitamos reforzar servicios mucho más necesarios o amigables como los servicios de proximidad, centros de díaa, de mayores. Tenemos que sacar lecciones importantes, es una cura de humildad para occidente", ha señalado, apuntando que la lección fundamental es "el estado del bienestar, una sanidad pública y universal".

En este sentido ha recordado que en "tres meses" han "movilizado 16.000 millones para las comunidades a fondo perdido": "No es solo que no dejemos a nadie atrás, no seria ético, pero tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar y en particular sanidad pública".