El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha afirmado que en diciembre España tendrá dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra el coronavirus. Así lo ha afirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo, aunque ha reiterado que no se inocularán a la población hasta que la Agencia del Medicamento Europea no la apruebe como segura.

"Para finales de año creemos que nos van a suministrar un millón y medio de vacunas, lo que sí que hay que hacer con responsabilidad es asegurarse de que la vacuna es útil y de que tiene la seguridad garantizada", ha explicado el ministro, que ha insistido en que en diciembre "tendremos esa posibilidad, pero hay que esperar a que se hagan todas las pruebas que nos den esa confianza".

"En 2021 habrá por lo menos seis, siete u ocho vacunas fabricadas para dárselas a todos. Habrá que ver durante los primeros meses del año, alguna será más apropiada que otra, por eso estamos apostando a tantos proyectos, porque aún no se sabe cuál será mejor", ha afirmado Duque.

El ministro ha asegurado que "si hay que retrasar" la inoculación se hará, pero "lo que se va asegurar de todas las maneras es que tendrá la misma seguridad que cualquier otra". "La vacuna de Oxford parece no tener ningún problema en cumplir con el contrato de la UE de proporcionar dosis en diciembre, aunque puede ser que por entonces la Agencia Europea del Medicamento no la haya aprobado, las guardaremos hasta que lo haga en ese caso", ha añadido.

Sobre la gestión de la Comunidad de Madrid, el ministro ha insistido en que no es quién debe tener la competencia para afirmar que haya que tomar decisiones más severas. "Es muy difícil determinar esto desde la ciencia porque se trata muchos días en saber los efectos de las medidas, por lo que no me compete", ha insistido.

El ministro sí ha recordado que "ahora mismo en España se están haciendo más test PCR por habitante y día que en Alemania", un hecho que muestra que se está realizando "un gran esfuerzo": "Hoy mismo hay una reunión entre Sanidad y la Comunidad de Madrid, lo harán atendiendo a los criterios técnicos".

El ministro también ha reconocido estar preocupado por la situación de la pandemia en el resto de España. "No estar preocupados sería bastante irresponsable. Lo importante no es tanto esta preocupado como ocuparse, y hay reuniones y diseño de nuevas medidas todos los días", ha explicado.

Duque ha asegurado que es difícil saber por qué en España ha rebrotado tanto: "Quizás haya que mirarlo a posteriori y ahora ser capaces de frenarla. Me recuerda a lo ocurrido en Italia en febrero o marzo, ni siquiera aún sabemos por qué Italia fue el primero, porque al final todos terminamos en lo mismo", ha añadido.