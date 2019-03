Pablo Simón: "Lo más probable es que el rey acabe dando mandato a Pedro Sánchez"

CREE QUE EL REY ESTÁ EN UNA SITUACIÓN COMPLICADA

El politólogo Pablo Simón piensa que lo más posible es que Pedro Sánchez sea el encargado de intentar formar gobierno "para que se produzca la sesión de investidura consiga o no una mayoría", ya que eso permitiría "activar el proceso de dos meses de disolución de las cortes". Además, no se cree que los partidos no se estén reuniendo aunque sea de manera informal.