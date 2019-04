Neus Tomás, sobre los indultos a los independentistas presos: "Rivera y Casado mienten, Sánchez nunca ha dicho eso"

Neus Tomás analiza en Al Rojo Vivo uno por uno cómo han salido los candidatos a las elecciones del 28 de abril del debate de TVE. La periodista afirma que "Albert Rivera hizo de Pablo Casado y le salió bien": "Salió más que airoso, otra cosa es que ese discurso tan tremendista sea el que necesite España".

Sobre Pablo Iglesias, la subdirectora de 'eldiario.es' explica que aunque el líder de Unidas Podemos "no perdió ningún voto, tampoco los ganó": "El problema que tiene es que necesita ganar y no le vi capaz de arrancar mucho entusiasmo".

Mientras que Neus Tomás recalca que "Pablo Casado quedó desdibujado porque él no es moderado", "Pedro Sánchez fue de menos a más": "No creo que el presidente perdiera votos, además, no quiso entrar en las provocaciones de Rivera".