Más Madrid insiste en la necesidad de presentar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso ante la situación sanitaria que está viviendo la Comunidad.

Así lo ha anunciado Íñigo Errejón en el Congreso y confirmado posteriormente la portavoz del grupo municipal, Mónica García, en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Hemos manifestado es que la situación de Madrid es absolutamente crítica, y consideramos que el Gobierno está teniendo una actitud negligente de la gestión de la pandemia", ha apuntado.

El líder de Más País ya ha avanzado que si el PSOE no presenta esta moción, lo harán ellos con Mónica García, aunque esta ha preferido no pronunciarse al respecto. "No ponemos ningún nombre sobre la mesa, lo que sí hemos puesto es una mesa de emergencia a la que hemos convocado al resto de grupos para llegar a la moción de censura y desalojar a Ayuso", ha señalado.

El Ejecutivo regional "no tiene capacidad para gobernar ni dirigir la Comunidad porque nos están poniendo en peligro"

Y es que, para Más Madrid, la gestión de la pandemia muestra que el Ejecutivo regional "no tiene capacidad para gobernar ni dirigir la Comunidad de Madrid porque nos están poniendo en peligro". Así, consideran que hay "que sacar a la señora Ayuso y a sus políticas de la Puerta del Sol".

Gabilondo también pone sobre la mesa la moción

Antes, Ángel Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, ha indicado en el Debate del Estado de la región que tienen "la obligación de acceder a gobernar para promover el cambio que precisa Madrid". "No lo hacemos individualmente, sino pensando en toda la ciudadanía", ha añadido al respecto.

En este sentido, ha asegurado que solo es "cuestión de lograr mayorías", aunque no a cualquier precio. "Dado que encontramos censurable este Gobierno, trabajamos para que se produzca un cambio".

"Madrid necesita un cambio de Gobierno y un cambio en el modo de gobernar, y en sus políticas" y ha reiterado: "La alianza que sostiene el actual Gobierno no ha propiciado ese cambio necesario. Entre incertidumbres y titubeos se ha quedado finalmente sin abordar la tarea".

En su turno de respuesta a los líderes de la oposición, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a esa hipotética moción de censura: "Ustedes desde sus casas, desde sus sillones, han esperado a que las cosas fueran mal, para conseguir por la puerta de atrás lo que no han sabido conseguir como es debido".