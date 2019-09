Miquel Iceta, líder del PSC, asegura que las corrientes independentistas "han hecho una especie de tregua" para la celebración de la Didada, pero considera que la realidad es distinta.

"El independentismo está dividido y desorientado, con grandes dificultades para formular su respuesta a la sentencia de Tribunal Supremo y al esfuerzo de reformular su programa", defiende Iceta.

Por su parte, y a menos de un mes de conocer la sentencia del Tribunal sobre el juicio del 'procés', el político ha destacado que lo importante "sea cual sea la sentencia, es que podamos volver a la buena política". Y añade: "Cuando se llega a un juicio es porque ha fracasado la política y los independentistas se han saltado la ley".

En este sentido, Iceta insiste en la necesidad del diálogo para resolver el conflicto y asegura que Quim Torra, "ha hablado de volver a la confrontación y se equivoca. No tiene el seguimiento de ERC ni el de Junts per Catalunya", asegura.

Por ello, porque considera que la división es manifiesta, Iceta aboga por unas nuevas elecciones en Cataluña: "Hay desorientación y división, y si hay que cambiar de escenario tendrá que ser después de unas elecciones. La actual experiencia de Gobierno independentista está agotada".

Sobre la posbilidad de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos

"Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde", ha expresado Iceta ante las dificultades de PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo de Gobierno.

"Tengo que decir lo que veo y no veo condiciones de hacer un gobierno de coalición, no hay confianza y complicidad. Pero Unidas Podemos no está dispuesta a considerar otro formato", sentencia.