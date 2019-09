Septiembre trae muchos frentes abiertos para la política catalana empezando con la celebración de la Diada. "Es un mañana sin presos políticos, ni exiliados", ha dicho Meritxell Budó, portavoz del Govern.

La tradicional manifestación, del 11 de septiembre, permitirá tomarle el pulso al movimiento independentista. "Da la impresión de que tendrá menos fuerza, el independentismo está desanimado porque ve que no llega la ruptura con el Estado español y se ven cada vez divisiones más fuertes", ha apuntado Pablo Martín de Santaolalla, profesor de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid.

Unos días después, el 14, se celebra la vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decidirá si Oriol Junqueras tiene inmunidad parlamentaria sin haber recogido su acta de eurodiputado por estar en prisión.

Los días 25 y 26 de septiembre, juicio a Torra por no retirar los lazos amarillos

Otra cita en el calendario, los días 25 y 26: juicio a Torra por no retirar los lazos amarillos cuando la Junta Electoral se lo pidió. Podría ser inhabilitado.

"Tiene que haber acuerdo parlamentario entre quienes en su momento votaron a Torra para ver si Aragonès, u otra persona, se inviste", ha añadido Martín de Santaolalla

Aunque la cita clave en el calendario es la sentencia del 'procés', para la que no hay fecha fija. Sin embargo los líderes catalanes advierten de que sólo contemplan la absolución. Si no, advierten, habrá respuesta en las calles. "Una respuesta pacífica, pero de desobediencia civil", ha apuntado Torra.:

Respuesta también el plano político, para ello cobra fuerza el planteamiento de un gobierno de concentración. Algo que la CUP ya ha rechazado. Si no, plantean unas elecciones anticipadas, algo que no gusta en Junts per Catalunya.

"Tenemos que hablar todos los sectores independentistas", ha apuntado Puigdemont.

Unas posibles elecciones no desagradan a ERC

Sin embargo, la posibilidad de elecciones no desagrada al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. "Nunca se había visto que alguien diga que el hecho de que la gente vote debilita las instituciones, ¿desde cuándo el ejercicio democrático de derecho a voto debilita las instituciones de un país?", ha apuntado Junqueras.

En lo que sí coinciden los dos partidos es en criticar la postura del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña. Un Sánchez que contó con el apoyo de los independentistas en la moción de censura pero que, ahora y desde el Gobierno, tendrá que lograr equilibrar su relación con ellos.