Miguel Urban: "Los pueblos del sur de Europa anhelan políticas contra la austeridad"

SUBRAYA QUE LA DEUDA GRIEGA ES IMPAGABLE

El cofundador de Podemos, Miguel Urban, ha dicho, desde Atenas que países como Grecia y España "esperan que se lleven a cabo políticas contra los recortes y la austeridad". En este sentido, ha explicado que "la deuda griega no se puede devolver pese a los ajustes" porque, según él, es una "deuda impagable que encima no ha redundado en beneficio del pueblo griego". Asimismo, ha apuntado que "Podemos no es Syriza ni Syriza es Podemos" pese a que tienen similitudes en determinados aspectos.