Miguel Urban: "Estaría dispuesto a ser el candidato de Podemos por Madrid"

DESTACA QUE TIENEN UN BUEN EQUIPO PARA MADRID

El eurodiputado de Podemos y cofundador de la formación, Miguel Urban, ha dicho que sería candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. "Mentiría si dijera que no me lo ha pedido gente, pero debe ser una decisión colectiva", ha afirmado. Al respecto, ha explicado que hay requisitios, que "el consejo ciudadano de Madrid y el secretario general, Pablo Iglesias, lo defiendan". No obstante, Urban ha añadido que "más allá de las personas, debe haber una lista de consenso para cambiar Madrid más allá de la gente en concreto".