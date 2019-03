Miguel Gutiérrez: "Rajoy está lamentándose de haber dejado pasar la oportunidad"

MENSAJE DE CIUDADANOS AL LÍDER POPULAR

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, afirma no entender la actitud de Rajoy, que "quiere decir que no para decir la semana que viene que sí a lo mismo", en relación al acuerdo alcanzado de su partido con el PSOE. Además, asegura que "Ciudadanos no tiene miedo a nuevas elecciones".