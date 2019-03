Mayte Fernández, alcaldesa de Puertollano: "No podemos asistir a la cantidad de recortes que estamos viendo"

La alcaldesa de la ciudad asegura que "más de 70 personas han perdido su empleo en la sanidad pública en Puertollano y se nota en el día a día: en las esperas, en las plagas de cucarachas... Y esto es sólo la punta del iceberg; hemos asistido a hechos insoportables".



Mayte Fernández insiste en pedir explicaciones y una actuación competente al Gobierno de la comunidad autónoma. "Se deberían personar aquí los gobernantes de Castilla La Mancha para conocer el estado del hospital", afirma.



"Los ciudadanos no van a aguantar más noticias como esta. No podemos asistir a la cantidad de recortes sistemáticos y frecuentes que estamos viendo. Se cierran camas en verano, el personal no puede descansar... se van sumando una serie de hechos que nos hacen ver que debemos preocuparnos y trabajar en recuperar nuestra sanidad pública", sentencia indignada la alcaldesa Mayte Fernández.