Margarita Robles, sobre la gestora socialista: "Cada día que pasa va más en descrédito del PSOE"

TENSIÓN ENTRE LOS SOCIALISTAS

"Los ciudadanos no pueden entender que el PSOE tenga que estar mediatizado en su labor de oposición por un proceso interno de primarias", afirma la diputada del PSOE, Margarita Robles, que cree que la gestora del PSOE tiene que asumir una parte muy importante de responsabilidad. "No se puede descalificar al que no piensa como tú".