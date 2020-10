Margarita Robles critica a Carlos Lesmes por “darle publicidad” a la “llamada privada” que mantuvo con Felipe VI tras la ausencia del monarca en el acto de la nueva promoción de jueces en Barcelona.

Para Robles, difundir el contenido de esta conversación sólo tenía una finalidad: “enfrentar a la Monarquía con el Gobierno”. La ministra de Defensa considera que esta acción “no es aceptable” para una persona con la “responsabilidad institucional” de Lesmes.

“Cuando Lesmes hace publicidad de una llamada cuyo contenido sólo sabemos por él, lo que quería era poner en la picota o enfrentar a la Monarquía con el Gobierno”, agrega Robles en Al Rojo Vivo.

La crisis en Madrid

Robles critica que en Madrid "se quieran presentar como víctimas de una actuación política", algo que "no es cierto". Para la ministra, desde el Gobierno regional se está utilizando esta crisis "como un instrumento político".

“Acertar las decisiones no siempre es fácil y puede haber errores, lo que no es comprensible es que haya este ruido y esta bronca, eso es lo que los ciudadanos no entienden. Quien está en un cargo público debe resolver problemas y no crear más problemas”, zanja.