Margarita Robles hace un llamamiento para “aparcar” las diferencias entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el central en favor de “la salud de los madrileños”.

La ministra de Defensa defiende que el objetivo del Ejecutivo ha sido siempre “la salud de todos los españoles”, “sin hacer diferencias”. Añade, “desde el respeto” pero con “contundencia”, que “la Comunidad de Madrid está utilizando esto -la crisis de la pandemia- como un instrumento político”.

“Se quieren presentar como victimas de una actuación política y eso no es en ningún caso cierto ¿Por qué con otras CCAA no está pasando? Eso es una reflexión que habrá que hacer, no me atrevo a sacar conclusiones”, afirma Robles.

Robles cuestiona por qué Madrid sólo ha pedido 150 rastreadores del Ejército de los 2.000 que el Gobierno puso a disposición de las Comunidades Autónomas. “Hay algo que no funciona”, asegura. Pide Robles que “unos y otros” aparquen la discusión política y “poner delante la salud de los madrileños y de los españoles”.

“Acertar las decisiones no siempre es fácil y puede haber errores, lo que no es comprensible es que haya este ruido y esta bronca, eso es lo que los ciudadanos no entienden. Quien está en un cargo público debe resolver problemas y no crear más problemas”, zanja.

Crítica a Lesmes por la llamada de Felipe VI

Durante la entrevista en Al Rojo Vivo, Robles también ha criticado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, haya "dado publicidad" a la "llamada privada" que mantuvo con Felipe VI.

La ministra de Defensa considera que esta acción “no es aceptable” para una persona con la “responsabilidad institucional” de Lesmes. “Cuando Lesmes hace publicidad de una llamada cuyo contenido sólo sabemos por él, lo que quería era poner en la picota o enfrentar a la Monarquía con el Gobierno”, afirma.