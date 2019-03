Manuel Cobo, imputado en el 'caso Lezo': "Estoy orgulloso de haber estado en un Gobierno limpio y honrado"

COBO, CITADO A DECLARAR POR LA COMPRA DE INASSA

"No pasa nada malo porque te investiguen", afirma Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, que considera que "no hay ningún elemento para juzgar" la compra de Inassa. No obstante, el juez cree que ha habido desvío de fondos públicos en la compra. Cobo asegura que "la compra fue barata" y defiende que la operación fue buena para la Comunidad de Madrid.