Madina: "No puedo imaginar a los socialistas andaluces votando en clave de enfado"

El socialista Eduardo Madina ha explicado que opta a la secretaría general del PSOE porque la formación "necesita un proceso de cambio serio para protagonizar un proceso de cambio en la sociedad". Madina admite que su partido "no atraviesa un buen momento", ya que los últimos resultados en las urnas reflejaron una caída de apoyo social".



Asimismo, Eduardo Madina ha subrayado que "ha llegado la hora de la valentía y de dar un paso hacia adelante" y ha hecho un llamamiento a que su formación lo haga con unión, "todos juntos debemos impulsar un proyecto de cambio que quiero liderar".



Madina ha admitido que en el congreso de Sevilla sus circunstancias eran diferentes: "Muchas personas me pidieron que me presentara y ahora son ma´s del doble. Está bien que en su día dijera no y ahora sepa decir que sí".



Acerca de las posibles discrepancias con Susana Díaz y su posible apoyo, frente a él, a Pedro Sánchez, Madina ha dicho que no puede "imaginar a los socialistas andaluces votando en clave de enfado".