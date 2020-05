La negativa de Sanidad a permitir que la Comunidad de Madrid pasara este lunes a la fase 1 de la desescalada ha causado un enorme malestar en el Gobierno regional. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que no hay motivos para que la región no pase de fase y acusa al Ejecutivo central de utilizar criterios que no son técnicos para tomar esta decisión.

El profesor Daniel López-Acuña, en cambio, sostiene que "las decisiones han sido tomadas sobre criterios científicos, epidemiológicos y de salud pública".

Así lo ha manifestado en Al Rojo Vivo, donde el exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, ha calificado como "lógico" que las Comunidades Autónomas quieran "pasar a las siguientes fases y reactivar su economía".

No obstante, critica que "una discusión que tiene que ser profundamente técnica es llevada a un territorio político y se quiere politizar y generar esta noción de los agravios comparativos".

"Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo realmente protegemos la salud de toda la población por encima de cualquier otra consideración", ha reivindicado el especialista.