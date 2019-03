Levy: "Toda la corrupción me abochorna, la de mi partido más"

INSISTE EN LAS DIFERENCIAS ENTRE BÁRCENAS Y RATO

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre la polémica generada en torno a la reunión de Rodrigo Rato y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Al respecto, ha dicho que "un ministro no invade una investigación". No obstante, también ha apuntado que hasta donde sabe ella, "Rato no es culpable de nada".