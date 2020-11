Alberto Chicote defiende que el cumplimiento de las normas sanitarias en la hostelería, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ha sido "ejemplar". El cocinero sostiene que, en estas circunstancias, los locales son incluso más seguros que las casas.

"Un restaurante es precisamente un sitio donde las condiciones están mucho más controladas que en la propia casa de las personas", ha reivindicado en Al Rojo Vivo, donde ha señalado que los locales "se han de desinfectar enteros dos veces al día, se cumple la distancia y un aforo máximo por mesa de seis personas".

"En los restaurantes se cumple y no se cumple en ningún otro lugar, cuando la gente queda en sus casas, en el parque... ahí no se cumple y resulta que estamos fomentando que la gente no vaya al restaurante", ha aseverado. "Lo que hay que hacer es que la gente vaya a un espacio controlado, como es el restaurante, en vez de quedar en tu casa", ha añadido.

Chicote, que asimismo ha criticado la limitación del aforos en los locales -"mientras se cumplan todas las medidas de seguridad, ¿por qué solamente has de tener la mitad de tu aforo?", ha planteado- también se ha mostrado contundente con aquellos que no respetan las medidas sanitarias.

"Habrá restaurantes que no hagan las cosas como dios manda, seguro: al que no cumpla, estacazo, se cierra el chiringuito y aquí cumplimos todos", ha sentenciado el chef, que no obstante mantiene que "la hostelería, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, ha sido ejemplar".

El cocinero, que regresa este jueves con '¿Te lo vas a comer?', asimismo ha advertido de que un gran número de negocios peligran por la situación del coronavirus. "Hay muchas persianas que se bajan y muchas que no sabemos si se van a volver a abrir. Va a ser muy difícil, en estas condiciones, imposible", ha lamentado.