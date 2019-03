La alcaldesa de L’Hospitalet (PSC) no cierra la puerta a un referéndum pactado: "Si hay que votar, hay que votar"

TENSIÓN EN CATALUÑA A POCOS DÍAS DEL REFERÉNDUM

Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, asegura en Al Rojo Vivo que "hay muchas familias que ya no pueden hablar de la cuestión catalana para evitar la ruptura" y asegura que "no hay garantías democráticas en el referéndum del 1-O" aunque no ha cerrado la puerta a una consulta pactada. "No sé cómo, pero estoy segura que la gente votará el domingo", asegura.