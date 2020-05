¿Se puede mantener a la población confinada sin estado de alarma? El profesor José Martínez Olmos es tajante al respecto: "No, en absoluto". De acuerdo con el exsecretario general de Sanidad, sin esta condición jurídica, "no se puede mantener en los términos que necesita actualmente la gestión de la pandemia" de coronavirus.

Con la nueva prórroga del estado de alarma en el aire, Martínez Olmos ha incidido en que, en la situación actual "tenemos un riesgo de contagio comunitario que puede dar lugar a rebrotes de la epidemia" y que, con la desescalada, "el riesgo de contagio existe".

Por este motivo, ha indicado, ese riesgo "se trata de minimizar con medidas de restricciones de las libertades individuales y eso no lo puede resolver más que una norma como el estado de alarma, que tiene la capacidad de restringir esas libertades individuales en todo el territorio".

En este sentido, el también profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha alertado de que, sin ese marco jurídico, una Comunidad Autónoma "podría decretar que en su Comunidad Autónoma no entren personas de otra porque pueden traer la infección", algo que ha tachado de "disparate".

"Tendría que intervenir el Gobierno con una fuerza jurídica suficiente para definir si es conveniente que no se muevan de un territorio a otro, como ahora se ha planteado". Así las cosas, ha tachado de "absoluta frivolidad" que las formaciones planteen no apoyar el estado de alarma "aunque ahora pongan la excusa de que lo que quieren es desvincular el tema de los ERTE".

"Desde el punto de vista de la gestión de la salud pública -ha insistido-, las normas que están por debajo de la declaración del estado de alarma no son suficientes". "Tienen que reflexionar sus señorías", ha apuntado, en vísperas de la votación de la prórroga en el Congreso, que, no obstante, se ha mostrado "convencido" de que saldrá adelante: "No van a dejar caer el estado de alarma porque sí creo que sería un caos en términos de salud pública".