José Manuel García-Margallo: "Miguel Arias Cañete me dijo que no se entera mucho de las cosas de su mujer"

LA MUJER DE CAÑETE SE ACOGIÓ A LA AMNISTÍA CUANDO ÉL ERA MINISTRO

José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores en funciones, analiza en Al Rojo Vivo la polémica sobre el exministro Arias Cañete, que no se inhibió del Consejo de Ministros que aprobó la amnistía fiscal a la que su mujer se acogió. Margallo señala que no sabe si "Cañete se inhibió o no o si debió hacerlo".