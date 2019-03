José Luis Peñas: "Estoy encantado de que toda la camarilla del PP pase por el juicio de Gürtel"

SEÑALA A FERNÁNDEZ NORNIELLA COMO EL BASTÓN DE MANDO EN MADRID

El exconcejal del PP que denunció la Gürtel explica en Al Rojo Vivo que "los tiros de García-Escudero en su declaración irán por el ‘no me consta y no me acuerdo'". Dice que "el que dirigía todas las operaciones por encima del secretario general y por encima del presidente era Fernández Norniella".