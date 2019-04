José Luis Ábalos: "El PSOE no apoyará la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy"

"TENEMOS QUE DECIDIR NUESTRO VOTO", AFIRMA

El portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, ha dicho que "hay motivos suficientes para llevar a cabo una censura pero la alternativa no está acreditada". No obstante, ha dicho que no la respaldarán y que "si Unidos Podemos quería concitar apoyos se debería haber hablado antes".