El exministro de Defensa José Bono ha asegurado que está "sintiendo una solidaridad extraña y hermosa" durante el confinamiento por coronavirus.

Así, el que fue ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados ha asegurado "sentirse solidario con todo el mundo", incluyendo en la lista personalidades políticas históricas de la oposición socialista como Esperanza Aguirre o Ana Pastor.

"Es un sentimiento que nos hace ver en esa soledad aislada que somos frágiles, que nos necesitamos mucho, que todos tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones...", ha continuado. Por eso, ha dicho, tiene "la esperanza de que cundo esto acabe y la vida llegue, le pidamos menos cosas a la vida".

Críticas de la oposición al Gobierno

Sobre la gestión del Gobierno de coalición en la crisis sanitaria por la pandemia, el histórico político socialista ha criticado con dureza la falta de unión en las esferas políticas y los ataques al Ejecutivo.

"Todos nos equivocamos y acertamos, excepto los dictadores que no dejan nunca que esto se reconozca y en ese sentido no se equivocan, también los imbéciles dicen que no se equivocan nunca", ha espetado el político, que ha asegurado que "el virus ha superado a todos los sistemas sanitarios".

"No hay ningún sistema que pueda acumular preventivamente los medios humanos y materiales para hacer frente a una pandemia de esta naturaleza", ha explicado el exministro. En este sentido, José Bono ha destacado que hay que "ponerse en la piel de quien gobierna".

"Siento una emoción especial. Ayer escuché que la portavoz del PP decía que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba tomando decisiones letales. Letal es mortíferas; es muy grave la acusación. Por el contrario, también he oído que el jefe de la oposición le ha dicho al Gobierno de Portugal: 'tu suerte es mi suerte'. Qué envidia, en este momento no estamos para ajustar cuentas", ha ejemplificado.

Así, Bono ha asegurado no entender a quien pide "dimisión ahora": "No lo ha pensado; si dimite el Gobierno, ¿a quién ponemos y quién lo elige? Es una irresponsabilidad".

En este sentido, el exministro ha criticado la actitud del líder de Vox, Santiago Abascal, al negarse a coger el teléfono a Pedro Sánchez: "Cuando en una situación de pandemia, lo más grave desde la Guerra Civil, suena tu teléfono y te dicen que te llama desde La Moncloa el presidente del Gobierno es un disparate no cogerlo", ha espetado el político, asegurando que está "convencido" de que "la inmensa mayoría de los tres millones de votantes de Vox se pondrían al teléfono".

"Esta gente presume de ser lo que más quieren a España, pero se pone de manifiesto que no quieren a España. España son los enfermeros, los camioneros, los policías y coger el teléfono cuando te llama el presidente del Gobierno aunque lo odies personalmente", ha insistido.

Hoy el PSOE, el PP, Ciudadaos y Vox juntos importan tres puñetas al lado de la vida"

José Bono no duda de que, en consecuencia, "los electores se van a cobrar peaje a quien actúe de esa manera".

"Yo aspiro y deseo a que el Gobierno acierte, pero hombre, no tiene comportamientos letales, esto no lo pueden decir los portavoces del PP, de ahí a acusarles de asesinato hay un paso y yo creo que los españoles no nos merecemos que los políticos ahora no se junten, que trate de entenderse, por España, que algunos cacarean mucho el nombre. Este es el momento de España, no el de las elecciones", ha defendido.

"Hoy para la pandemia, el nacionalismo aldeano de querer defenderlo en mi pueblo es de gente a la que no le funciona bien la cabeza. Creo que aunque se sea de izquierdas o de derechas hoy lo que siente la mayoría de los españoles es miedo y después desprecio por aquellos que no tienen en cuenta sus miedos. Hoy el PSOE, el PP, Ciudadaos y Vox juntos importan tres puñetas al lado de la vida", ha añadido el exministro.

Actitud de la UE frente a la pandemia

El expolítico ha asegurado sentirse "indignado" con la actitud de la organización supranacional frente a la pandemia de coronavirus.

"Lo que tenían que hacer hoy los jefes de gobierno y de estado europeos es hablar con decencia y hoy lo decente es ser solidarios. Muchos ciudadanos pensarán si no vale Europa para el momento mas grave de la historia, ya sabe aquel refrán castellano: 'Amigos que no valen y cuchillos que no cortan, aunque se pierdan no importan'. Pero es que Europa es muy importante. No podemos favorecer ese tipo de planteamientos", ha reivindicado.

"Hemos tenido ministros que daría miedo verles hoy"

"En una crisis como la que estamos padeciendo lo importante es tomar decisiones, asumir responsabilidades y explicar las cosas bien explicadas", ha apuntado el expolítico, que ha asegurado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo está haciendo: "Tenemos un ministro que toma decisiones. La OMS le ha puesto como ejemplo, que me da orgullo que eso ocurra, además asume responsabilidades y no echa balones fuera cuando le preguntan y asume responsabilidades de una manera austera".

"Es una suerte tener este ministro y es que hemos tenido ministros que daría miedo verles hoy con las respuestas que nos daban", ha añadido.

Salvador Illa, ha dicho, "es sencillo, templado y que sabe dar la cara cuando otros se la quieren partir". "Si la cara es el reflejo del alma, éste es un tipo bueno y cabal, honorable. En mis miedos, mi esperanza era Salvador Illa", ha zanjado.