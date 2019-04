Joaquim Bosch: "La libertad de expresión implica un precio, soportar una gran cantidad de basura"

AFIRMA QUE LAS OPINIONES NO PUEDEN CASTIGARSE

"Las meras opiniones no se pueden castigar. El auto es una medida cautelar", explica Joaquim Bosch, portavoz territorial de Jueces para la Democracia, que argumenta por qué no se puede aplicar el Código Penal al autobús de Hazte Oír. "Los poderes públicos no deben ayudar a colectivos que fomentan valores contrarios a la igualdad".