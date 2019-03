Javier Clemente: "Aunque Padrón fuera culpable le hubiera pagado la fianza porque en la cárcel no se puede estar"

AFIRMA QUE HAY MUCHAS COSAS QUE "NO SON JUSTAS"

Javier Clemente explica en Al Rojo Vivo que ha pagado la fianza de Juan Padrón porque su situación en la cárcel le parece "lamentable". "Es un hombre de 80 años y me parece ridículo que esté en la cárcel, por un amigo hay que hacer todo lo que se puede", asegura. "Si estuviera seguro que fuera culpable le hubiera pagado la fianza porque en la cárcel no se puede estar por esta chorrada", apunta. Considera que no todos los casos son iguales y cree que "hay muchas cosas que no son justas".