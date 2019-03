Isidoro García: "Planificaron las preferentes finamente, son unos sinvergüenzas criminales"

SE PREGUNTA "¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?"

El preferentista Isidoro García ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre su caso personal, fue estafado por las preferentes. Según ha explicado, después de estar 40 años ahorrando. Ahora, dice que no confía "en nadie" hasta no ver "que se ha devuelto todo el dinero". Además, lamenta que no haya Justicia "ni ganando los juicios" y advierte: "Ya veremos qué es lo que ocurre cuando la gente estalle".