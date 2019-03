Irene Lozano: "Toni Cantó será el portavoz adjunto cuando lideremos UPyD"

ASEGURA QUE "NO HAY NINGÚN DRAMA" CON ROSA DÍEZ

La diputada de UPyD Irene Lozano ha presentado su lista 'Renovadores UPyD', con la que aspira a dirigir la formación magenta para "cambiarla en profundidad". "No tenemos ningún miedo, y sí mucha ilusión", ha afirmado Lozano, quien asegura que "no hay ningún drama con Rosa Díez, he hablado con ella esta mañana". Sobre su postura hacia Ciudadanos, Lozano no se ha pronunciado. Cree que "un partido no debe definirse respecto a otros partidos en un Congreso"