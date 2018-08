Ione Belarra, sobre las críticas de PP y C's al decreto ley: "Con esto se ve que hay partidos que no están del lado de los derechos humanos"

"Hay que exhumar a Primo de Rivera y a Franco para desmantelar la jerarquía funeraria del Valle de los Caídos"

La exhumación de Franco parece estar más cerca que nunca tras la decisión del Gobierno de aprobar un decreto ley . Algunos expertos, como Francisco Ferrandiz, antropólogo social del CSIC, consideran que esto tendría que ir más allá y "desmantelar la jerarquía del Valle de los Caídos ". En cuanto a lo que ocurrirá con el monumento, Ferrandiz duda que "las víctimas puedan sentirse identificadas con ese espacio".

Manuel Cobo, sobre la exhumación de Franco: "A mí me da igual, y no es que sea fascista, es que me da lo mismo que le pisen la calavera"

El que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo , asegura en 'Al Rojo Vivo' que él no se opone a la exhumación de Franco , pero no es un tema al que le dé importancia. "Respeto a los que piensan de forma distinta en el mundo funerario, de los muertos, del alma y del cuerpo corrompido, pero no todas las medidas tienen el mismo rédito electoral", añade.