Inés Ferreira: "Un nuevo rescate hipotecaría el futuro de nuestros nietos"

La prensa portuguesa, sobretodo la de izquierda, está criticando mucho a Passos Coelho. Dicen que sus políticas de austeridad en estos dos últimos años únicamente han traído más paro al país. Inés Ferreira es profesora en un colegio público de Portugal. "Ya no se sabe de dónde va a sacar el dinero el Gobierno. No pueden subir más los impuestos". Inés confiesa que ella preferiría quedarse sin paga extra en favor de todos aquellos que no tienen empleo.

La profesora sostiene que se podría recortar en todo lo que se considera despilfarro. "Hay que moralizar los costes y racionalizar los fondos". Según Inés, los ciudadanos tienen miedo a un nuevo rescate económico. "Tenemos una deuda enorme. Un nuevo rescate supondría hipotecar el futuro de nuestros nietos".