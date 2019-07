Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ha declarado en Al Rojo Vivo que su partido no votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez. "El pacto de Sánchez en Navarra, en la diputación de Barcelona con Puigdemont, con el PNV en el País Vasco nos reafirma en la oposición", ha señalado.

Ha asegurado, además, que a ella le "gustaría tener a un PSOE más moderado y que hubiera llegado a acuerdos con constitucionalistas a nivel local y autonómico, pero la realidad es la que es".

"¿Quién ha obligado a Pedro Sánchez a pactar con Puigdemont en la diputación de Barcelona? ¿Y a pactar con el PNV en el País Vaco? Nadie les obliga, ojalá fuera más moderado porque se hubieran llegado a otros acuerdos", ha señalado.

"Lo que ha pasado después de las elecciones nos reafirma más. Que nos quiera echar del Orgullo, del 8-M, etc. es que es inexplicable. No hay partido que modere a Pedro Sánchez. No quiere hacer un pacto alternativo, no lo ha hecho en ningún sitio, incluso cuando daban los números", ha sentenciado.