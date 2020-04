El gigante de la moda española, Inditex, vuelve poco a poco a arrancar motores en su sede central de Arteixo con la recuperación de la actividad económica no esencial. Los trabajadores de logística y fábrica han vuelto este lunes al trabajo, mientras que el personal de almacén no había parado durante las últimas dos semanas, sino trabajaba con jornadas reducidas.

En este sentido, Roberto Pérez, representante del sindicato CIGA, precisa en Al Rojo Vivo que "en realidad no es que regresemos, el almacén no paró en ningún momento, siguió trabajando durante estas dos semanas a pesar de no haber casi ningún trabajo". A partir de este lunes, detalla, "se vuelve a trabajar todos los días, sin jornada reducida".

"Se regresa con miedo y con mucha precaución", admite el representante sindical que asegura que existe "mucho miedo al contagio porque por muchas medidas que se tomen, trabajando en un almacén es imposible guardar la distancia de seguridad durante toda la jornada y es imposible no usar herramientas de trabajo que usen otros compañeros".

"Es imposible aplicar todas las medidas de seguridad de manera estricta y aquí estamos, facturando ropa", lamenta.

Inditex está manteniendo de momento el sueldo de los 25.000 empleados de sus tiendas, pero se ha dicho que posiblemente a partir del día 15 de abril entren en un ERTE, algo que, según Pérez, la empresa aún no ha confirmado. "Las tiendas están en una incertidumbre total. Inicialmente se anunció un ERTE a partir del día 15 pero a día de hoy no se sabe exactamente lo que va a hacer Inditex", indica.