Ignacio González sobre Podemos: "Me siento igual de casta que ellos"

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha visitado el plató de 'Al Rojo Vivo' para analizar diferentes asuntos de la actualidad como la fortuna oculta de Jordi Pujol, el encarcelamiento de Jaume Matas o la situación del partido de Pablo Iglesias, Podemos, en la política española.



Acerca de este partido, González ha dicho que "Podemos es una opción que ha tenido el respaldo de más de un millón de votantes, pero hay que conocer los fondos de los planteamientos, antes la gente no tenía conocimiento de esta oferta política".



Además, González ha apuntado que Podemos "introduce medidas que hacen insostenible el Estado de bienestar, algo que hace imposible recuperar el empleo y tener condiciones laborales dignas, me refiero a Venezuela o a Cuba".



Preguntado por si se consideraba casta, inicialmente ha respondido que qué era casta y, a continuación, ha añadido que se siente tan casta com los miembros de Podemos.