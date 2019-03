Ignacio González: "Si yo hubiera sido presidente de Caja Madrid, igual habría pasado otra cosa distinta"

SU NOMBRE SONÓ FUERTE PARA DIRIGIR LA CAJA MADRILEÑA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado en 'Al Rojo Vivo' que "lo que pasa ahora no tiene que ver con el momento en que se planteó el relevo en Caja Madrid", y ha reconocido que si hubiera llegado a ser presidente de Caja Madrid, "igual habría pasado otra cosa distinta". No obstante, ha pedido paciencia antes de hacer valoraciones: "Vamos a ver el resultado final de esa investigación". Sobre el exconsejero de Sanidad madrileño, González ha dicho que "ha sido un magnífico consejero", pero que "no estuvo afortunado en sus declaraciones sobre el ébola y Teresa Romero".