Ignacio Escolar: "Soria tiene un vacío de memoria tremendo sobre sus vacaciones en Punta Cana"

AFIRMA QUE "SE CONTRADICE"

El periodista Ignacio Escolar ha explicado en ARV cómo ha sido el encuentro en los juzgados con Soria: "No nos hemos dirigido la palabra". Además, ha detallado cuáles han sido las explicaciones de Soria sobre la invitación a sus vacaciones. "Lo he visto incómodo, todo era no lo recuerdo y no sé decirle", ha respondido Escolar.