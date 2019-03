Ignacio Escolar: "De cada tres palabras que le he escuchado a Aguirre dos son mentira"

EL PERIODISTA Y DIRECTOR DE 'ELDIARIO.ES' ANALIZA LAS PALABRAS DE AGUIRRE

El periodista y director de eldiario.es ha criticado desde ARV a Esperanza Aguirre, que ha afirmado que no se querellará contra las "mentiras" de Granados porque no tiene "dinero para abogados". "Hay que recordar que en 2015 vendió un cuadro de cinco millones de euros, ¿eso es no tener dinero?. Era la época en la que decía que no llegaba a fin de mes", ha denunciado Ignacio Escolar.