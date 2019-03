Iceta: "Si el Constitucional rechaza la consulta en Cataluña, no puede celebrarse"

EL PSC APOYA UNA CONSULTA LEGAL

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha valorado las informaciones sobre la fortuna oculta de Jordi Pujol y la situación actual del soberanismo catalán. "Vamos a intentar que haya una consulta legal y pactada, pero si el Constitucional decide que no lo es, no puede celebrarse y no hay vuelta de hoja", ha dicho.