Ibarra: "No he pedido ir a la Comisión Territorial del Congreso. No tengo el mínimo interés"

LOS VETOS DEL PSOE EN LA COMISIÓN TERRITORIAL

"Bono y yo hemos ganado seis elecciones. Puede que los aprendices no nos quieran tener cerca", afirma Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, que apunta que es él quien no ha pedido ir a la comisión territorial del Congreso. "No me han llamado porque yo no soy nadie dentro del partido. Soy una sombra", añade Ibarra, que repita que el sistema de primarias le parece un "disparate".