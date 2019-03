Herzog: "Rosa Díez está en su cargo por un ejercicio de responsabilidad política"

Andrés Herzog, recientemente nombrado portavoz adjunto de Rosa Díez en UPyD, ha valorado para 'Al Rojo Vivo' la grave crisis de su partido, con la dimisión en los últimos días de nueve de sus altos cargos. "Lo importante, más que lo que opinan estas personas, es lo que opina la mayoría. En UPyD mandan los afiliados y ellos son quienes decidirán después de las elecciones de mayo", explica.

"Lo leal es defender el programa de UPyD. Toni Cantó y el resto de críticos están ahí porque se presentaron con un programa electoral que es el de UPyD", sentencia.

Respecto a la posible confluencia de su partido con Ciudadanos, Herzog opina que "UPyD y Ciudadanos son dos partidos diferentes, e incluso incompatibles". "A nadie le obligan a estar en UPyD, la democracia es optar y los ciudadanos pueden optar, que elijan", reflexiona.

A pesar del sonado fracaso de la agrupación magenta en las elecciones andaluzas, sin la dimisión de Rosa Díez podría trasladarse el mensaje de que no se asumen responsabilidades en el partido. "Hemos captado el mensaje, somos los primeros que estamos analizando qué ha pasado, cómo no hemos sido capaces de transmitir ese proyecto".

El abogado Andrés Herzog no sólo no cree que Rosa Díez se esté aferrando al cargo, además la defiende afirmando: "Rosa Díez está en su cargo por un ejercicio de responsabilidad política". "No tiene ningún tipo de personalismo, está por ejercicio de responsabilidad ella sigue ahí".