Hernando: "Pesa sobre CDC y Mas la acusación de cobro sistemático de comisiones"

HERNANDO ADIMITE QUE EL PP HA HECHO COSAS MAL

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernado, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que el posible cobro de comisiones por parte de CDC no tiene similitudes con su formación. Según ha dicho, "pesa sobre CDC y Artur Mas la acusación de cobro de comisiones de obras públicas de forma sistemática". Además, ha añadido que "Más sostiene que el extesorero actuaba siguiendo sus indicaciones, que las donaciones no son de verdad y que hay una mano negra que dirige todo desde un turbio despacho de Madrid". Asimismo, el popular ha subrayado la importancia de "prevenir a los ciudadanos" porque "la ruptura no es una broma y cada día se da un paso más allá".