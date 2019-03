Hernández, preferentista: "Blesa gastó nuestro dinero en bares y putas"

Antonio Hernández perdió 30.000 euros en la estafa de las preferentes y ha estado presente a la salida de Miguel Blesa de los juzgados de Madrid. Según ha explicado en 'Al Rojo Vivo', a pesar de los golpes a su vehículo, no están ahí "para agredir" porque no se meten con nadie y sólo quieren "recuperar el dinero".



Hernández ha denunciado que "de poco sirven tantas declaraciones" ya que Blesa tiene dinero suficiente como para devolver "lo que se ha gastado en bares y también en putas".



Sobre el aspecto del expresidente de Caja Madrid, Antonio Hernández, ha explicado que "ha salido de declarar de los juzgados con la cara blanca", el semblante serio y la apariencia nerviosa. Sin embargo, no les ha hecho ni caso e incluso, dice, "cuando estaba protegido por la Policía se le ha escapado una risita".