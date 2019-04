¿Hay alguna diferencia entre tener la cuenta bancaria en Cataluña o en otro lugar?

ARV JOSE CARLOS CUENTAS BANCARIAS

El economista José Carlos Díez ha explicado en ARV que si no hay independencia no hay diferencias. No obstante, ha añadido que "si hay independencia y el señor Junqueras pone el 'catcoin', no es lo mismo que te den los depósitos en euros que en 'catcoins'". Además, ha destacado que "con el cambio de sede de la Caixa y el Sabadell, es igual de seguro tener un depósito en estas entidades que en el Santander o el BBVA".