González Panero: "Sin haber intervenido en nada me imputan y a Aguirre, con todo alrededor, no… no se enteraba"

ASEGURA QUE NO TIENE NADA QUE "AGRADECER" A AGUIRRE

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, asegura en Al Rojo Vivo que él no es "absolutamente nada de Aguirre" porque no tiene nada que agradecer. Además explica que "sin haber intervenido en nada" le imputan y a Aguirre "con todo alrededor, no… no se enteraba".