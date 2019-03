Gómez-Ocaña: "El Gobierno de Cospedal quiere entregar la dependencia al negocio privado"

El ejecutivo de Castilla-La Mancha, con María Dolores de Cospedal al frente hace que el día a día de los dependientes no sea fácil. Denuncian que cada vez hay menos ayudas y que los exámenes para valorar a los enfermos dan resultados a la baja.



Con el propósito de analizar esta dura realidad, 'Al Rojo Vivo' ha contado con José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la plataforma en defensa de la ley de Dependencia de la comunidad. Al respecto, ha lamentado que quizá muchos políticos "vivan en un país distinto al que vivimos los demás porque no deben tener las necesidades que día a día pasan muchas personas y, evidentemente, mucho más los dependientes".



Sobre los recortes que afectan a los dependientes en Castilla-La Mancha, critica que se esté "vaciando de contenido una ley de forma ilegal y revisando expedientes antiguos sin incluir nuevas personas en el sistema. Todas las revisiones se están haciendo a la baja, en muchos casos se retiran prestaciones, básicamente la prestación económica a los familiares".



Gómez-Ocaña afirma que "si quieres dar una vida digna a un dependiente con atención constante no puedes recortar así porque estás quitando todo atisbo de vida digna". Además, avisa de que los responsables políticos "no están interesados" en hablar con ellos.