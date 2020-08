La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha cerrado este jueves la puerta a una negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista en 'Al Rojo Vivo', Gamarra ha defendido que "con un Gobierno de socialistas y comunistas no tenemos nada que hablar".

La sustituta de Cayetana Álvarez de Toledo, ha comenzado asegurando que está "claro" que la "maquinaria de marketing" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "se ha vuelto a poner en marcha", pero ha señalado que "la realidad no hay quien la tape" y que España afronta la crisis económica "cada vez es más profunda" y sanitaria que, ha dicho, "nos posiciona nuevamente en la cola de los países europeos".

Sobre si la reunión de la semana que viene entre el jefe del Ejecutivo y el líder de su formación, Pablo Casado, servirá para acercar posturas de cara a una futura negociación de los presupuestos, Gamarra ha señalado que "en estos momentos no hay ningunos presupuestos sobre la mesa" y que la "realidad" es que hay un "Gobierno de socialistas y comunistas" con el que, ha dicho, su partido no tiene nada que hablar porque avalan unas políticas con las que no están de acuerdo.

Gamarra, igualmente, también ha sostenido que Sánchez tampoco quiere negociar con su formación y ha criticado que sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, "están constantemente desestabilizando el marco constitucional".

Plan 'B'

Un discurso que también ha empleado preguntada sobre si abordarían la renovación del CGPJ y otros órganos y ha destacado que esas renovaciones "nunca serán en concepto de mercadeo político".

En cuanto a lo que Casado ofrecerá a Sánchez en su reunión en la Moncloa, Gamarra ha indicado que le trasladará un plan B desde el punto de vista jurídico, sanitario y económico. "Unos pactos de estado como viene ofreciendo reiteradamente Pablo Casado, que estaríamos llevando a cabo si estuviésemos en la Moncloa", ha señalado.

La portavoz 'popular', también se ha referido a la vuelta al cole, ha criticado que el Gobierno se fuera de vacaciones: "Lo que no es de recibo es que, a 27 de agosto, todavía las familias españolas no conozcan un marco unitario para la vuelta al cole porque el Gobierno se fue de vacaciones".