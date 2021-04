Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra el Gobierno regional por no vacunar durante estos próximos días a los mayores de 80 años.

A su juicio, hay stock para vacunar: "El lunes Madrid recibió más de 157.000 vacunas y creemos que debe haber vacunas para vacunar a los que se han quedado sin vacunar por cerrar los centros de salud" desde este jueves. Volverán a abrir el lunes.

Según sus datos, son 45.000 personas las que desde el miércoles hasta el lunes se quedan sin vacunar: "Ya que se que se está vacunando en el Zendal y en el Metropolitano, pero creo que hay que vacunar en centros de salud porque hay personas de cierta edad que tienen complicado desplazarse", ha añadido en 'Al Rojo Vivo'

"Hay personas de 80 años que no saben muy bien, que no les han llamado, que a algunos llamado y otros no... No quiero producir desconcierto, quiero información", ha añadido.