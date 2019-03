Fernando Martínez-Maíllo: "Toni Cantó está todos los días dando ejemplo y resulta que también tiene puntos oscuros"

SOBRE LA FORMACIÓN DE TONI CANTÓ

"Toni Cantó se debería replantear presidir la comisión de calidad democrática del Congreso", afirma el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que pide coherencia a Ciudadanos. "No pedimos que Cantó dimita, pero no se puede dar lecciones de puritanismo", añade. Martínez-Maíllo acusa al partido de Rivera de no cumplir con el ejemplo.