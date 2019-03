Esperanza Aguirre: "Me gustaría oír cómo Podemos condena a ETA"

Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, no está sorprendida por la demanda que le ha puesto la formación Podemos, liderada por Pablo Iglesias. "Mis informaciones sobre Podemos y el régimen de Venezuela las leí en 'El País', y no he visto a nadie de Podemos salir a desmentirlas". Esperanza Aguirre insiste en que quiere oír cómo Podemos condena a ETA.

"Yo no he acusado a Podemos de financiación ilegal. He dicho que le financia el Gobierno venezolano, y no lo he dicho yo sino el periódico 'El País'", se defiende Aguirre. La presidenta del PP de Madrid está "encantada" con la demanda de conciliación, porque "así podremos saber qué opina el señor Iglesias sobre ETA y Venezuela".